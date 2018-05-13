Помер серійний убивця, на рахунку якого щонайменше 15 життів

У Великій Британії у віці 72 років помер серійний убивця Денніс Нільсен. У 1983 році він зізнався, що вбив 15 людей.

Як повідомляє Sky News, помер злочинець у в’язниці "Фулл Саттон" у Йоркширі. Тут він пробув 34 роки, однак його було ув’язнено пожиттєво. Зазначається, що помер серійний убивця із природніх причин.

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Його жертвами здебільшого були хлопчики з неусталеною психікою, чоловіки та гомосексуалісти, через що Нільсена назвали "милим убивцею".



Денніс Нільсен

Після того, як злочинець їх душив, він мив їх останки, одягав і клав біля свого будинку, де спав у їхньому товаристві. Щоправда за деякий час розчленував усі трупи та спалив, а потім склав все під сходами.

Всі його вбивства відбувалися у період з 1978-го по 1983 роки. У 1983 році Нільсена засудили до довічного ув'язнення за вбивство 15-ти підлітків і молодих чоловіків в своєму будинку в Лондоні.

Також інформацію про смерть Нільсена підвередило міністерство юстиції Великої Британії.