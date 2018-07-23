Помер український тренер, який допоміг "Поділлю" отримати статус професійного клубу

23 липня пішов з життя тренер футбольної академії "Поділля", колишній футболіст, майстер спорту України та справжній патріот хмельницького "Поділля" Віталій Балицький.

Саме на чолі з Балицьким клуб у 2016 році отримав професійний статус, інформує офіційний сайт "Поділля".

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За свою ігрову кар’єру окрім "Поділля" Віталій Балицький виступав за такі клуби, як "Темп-Адвіс", "Зірка", "Волинь", "Нива" Вінниця, "Нафком", "Княжа", "Комунальник", російську "Аланію", румунський ЧФР та хмельницьке "Динамо", в якому й завершив шлях футболіста.

У 2011 році Віталій Балицький почав тренерську кар'єру в ДЮФК "Поділля". У 2016 році став головним тренером хмельницького "Поділля".

Нагадаємо, що сезон 2018/19 хмельницьке "Поділля" проведе у Другій лізі.