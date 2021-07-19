Померла екскерівниця управління освіти Львівської міськради Надія Оксенчук

Померла колишня керівниця міського управління освіти Надія Оксенчук. Її не стало на 64 році життя.

Оксенчук тривалий час боролась з тяжкою хворобою. Екскерівницю управління освіти ЛМР поховають в Одесі.

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Померла екскерівниця міського управління освіти Надія Оксенчук

Екскерівниця управління освіти ЛМР Надія Оксенчук померла після важкої хвороби. Її не стало на 64 році життя.

Після тяжкої хвороби відійшла у вічність колишня керівниця управління освіти Надія Оксенчук. Епоха Оксенчук назавжди запам'ятається як ренесанс освіти у Львові. Дякуємо за все! Вічна пам'ять,

– зазначив мер Львова Андрій Садовий.

За рішенням родини, Надію Оксенчук поховають в Одесі. Громада Львова також висловила співчуття її рідним та близьким.

Коротко про Надію Оксенчук