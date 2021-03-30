"Удар для нації": померла бабуся Барака Обами

Померла 99-річна бабуся Барака Обами. Жінки не стало 29 березня у лікарні Кісуму в Західній Кенії. Сара Обама була третьою дружиною дідуся Барака Обами по батьківській лінії.

Барак Обама написав, що родина оплакує втрату бабусі Сари Огвел Оньянго Обами. 44 президент США пригадав, що її "багато хто ласкаво називає "Мама Сара", а ми – називали Дані або бабуся".

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Нам дуже її не вистачатиме, але ми з вдячністю згадаємо її довге і дивовижне життя,

– написав Барак Обама.

Він зазначив, що його бабуся народилась в африканському селі та не мала освіти. Проте він пригадав, що саме вона допомогла йому заповнити порожнечу в серці.

"Коли я вперше подорожував до Кенії, щоб дізнатися більше про мого батька, який на той час уже помер, саме бабуся служила мостом у минуле, і саме її розповіді допомогли заповнити порожнечу в моєму серці", – написав 44 президент США.

Сара Обама померла у віці 99 років / Getty Images

Що ще відомо про бабусю Обами

Джерело: CNN

Жінка померла у лікарні Кісуму в Західній Кенії. Раніше вона працювала кухаркою британських місіонерів у Кенії.

Смерть Мами Сари – великий удар для нашої нації. Ми втратили сильну, доброчесну жінку. Матріарха, який об’єднував сім'ю Обами і був символом сімейних цінностей,

– заявила влада Кенії.

Сара Обама допомагала виховувати батька Обами. Про неї заговорили, коли тоді ще сенатор Барак Обама у 2006 році відвідав Кенію. Згодом Барак бував у бабусі в 2015 та 2018 роках.

Жінка була мусульманкою, як і дідусь Барака. Тому її поховають за мусульманськими традиціями.

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