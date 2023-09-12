Прожив 3 дні після удару: помер пес, який постраждав унаслідок атаки на Суми

Сьогодні, 12 вересня, помер собака, який постраждав від російського обстрілу в Сумах. Тварина отримала серйозні травми.

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Собака також був вже в похилому віці.Організація захисту й порятунку тварин в Україні UAnimals з сумом повідомила, що врятувати його життя не вдалось.

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Нам дуже шкода, що не вдалося врятувати життя. UAnimals співчуває власникові собаки та всім, хто втратив тварин унаслідок російської агресії,

– висловилися в організації.



Собаці було орієнтовно 10 років / Скриншот з відео

Зазначають, що орієнтовний вік тварини – 10 років, тож їй було складно боротися з пораненнями та стресом від обстрілу.



Пес у ветлікарні 9 вересня / Фото Суспільного

Травми собаки були дуже серйозними: відео

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