Одним із підозрюваних в отриманні хабаря, який нібито призначався народному депутату від "Слуги народу" Олександра Юрченка, є Іван Фіщенко. Останнього називають помічником нардепа. І що саме він був посередником в отриманні хабаря.

Однак сам Фіщенко переконує, що є невинуватим у цій справі. Про це він заявив у коментарі УП під час засідання у Вищому антикорупційному суді.

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Фіщенко зазначив, що не є помічником Олександра Юрченка. Офіційно його прізвище не значиться серед помічників нардепа на офіційному сайті Верховної Ради. Фіщенко зізнається, що знайомий з депутатом 5 років. Вони разом були в партії "УКРОП", і Фіщенко навіть був керівником Юрченка. Однак додає, що наразі з ним не спілкується.

Відреагував Фіщенко і на опубліковане НАБУ відео, на якому йде домовленість щодо передачі частини хабаря спільникам нардепа від "Слуги народу".

"В тому, що мені інкримінують, не вважаю себе винуватим. Це відео, яке було в НАБУ, я вважаю це неприпустимим, пости в фейсбуці, яких безліч, все переплутано, люди не розуміють, який законопроєкт, які правки", – заявив Фіщенко.

Крім того, він додав, що здогадувався, що щодо нього ведеться запис. При цьому на запитання, чи його голос на плівках, які опублікувало НАБУ, Фіщенко відповів: "Хай суд доводить, експерти. До того, як суд приймає рішення, по суті справи, ми взагалі не можемо про щось говорити".

Адвокат Фіщенка додав, що вони не можуть коментувати дані досудового розслідування без дозволу прокурора.

Справа про хабар нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка