"Помічник" нардепа Юрченка прокоментував ситуацію щодо хабаря для депутата
Одним із підозрюваних в отриманні хабаря, який нібито призначався народному депутату від "Слуги народу" Олександра Юрченка, є Іван Фіщенко. Останнього називають помічником нардепа. І що саме він був посередником в отриманні хабаря.
Однак сам Фіщенко переконує, що є невинуватим у цій справі. Про це він заявив у коментарі УП під час засідання у Вищому антикорупційному суді.
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Фіщенко зазначив, що не є помічником Олександра Юрченка. Офіційно його прізвище не значиться серед помічників нардепа на офіційному сайті Верховної Ради. Фіщенко зізнається, що знайомий з депутатом 5 років. Вони разом були в партії "УКРОП", і Фіщенко навіть був керівником Юрченка. Однак додає, що наразі з ним не спілкується.
Відреагував Фіщенко і на опубліковане НАБУ відео, на якому йде домовленість щодо передачі частини хабаря спільникам нардепа від "Слуги народу".
"В тому, що мені інкримінують, не вважаю себе винуватим. Це відео, яке було в НАБУ, я вважаю це неприпустимим, пости в фейсбуці, яких безліч, все переплутано, люди не розуміють, який законопроєкт, які правки", – заявив Фіщенко.
Крім того, він додав, що здогадувався, що щодо нього ведеться запис. При цьому на запитання, чи його голос на плівках, які опублікувало НАБУ, Фіщенко відповів: "Хай суд доводить, експерти. До того, як суд приймає рішення, по суті справи, ми взагалі не можемо про щось говорити".
Адвокат Фіщенка додав, що вони не можуть коментувати дані досудового розслідування без дозволу прокурора.
Справа про хабар нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка
- 13 вересня НАБУ заявило про відкриття на хабарі осіб, які можуть бути причетні до корупції у Верховній Раді. Спочатку повідомлялося, що був затриманий помічник народного депутата Олександра Юрченка. Першим про це заявив нардеп Гео Лерос, згодом цю інформацію підтвердив і Сергій Лещенко.
- Юрченко нібито отримав частину хабаря в розмірі 13 тисяч доларів. Ці гроші мали б отримати депутати за законопроєкт про тверді побутові відходи. Загалом сума хабаря мала б скласти 200 тисяч доларів.
- Згодом НАБУ опублікувало відео з цієї справи. В тому числі й розмову за участі народного депутата. Імені нардепа вони не назвали.
- На відео, яке опублікувало НАБУ, Юрченко зазначає, що крім грошей, про які домовлявся його помічник Іван Фіщенко, хотів би отримати 3% акцій нібито майбутнього заводу, який мають побудувати в Україні іноземні інвестори
- Попри ці докази, Юрченка поки не затримали. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова поки не погодилася підписати підозру.
- У фракції "Слуга народу" заявили, що Юрченко вийде з фракції на час розслідування справи. Він нібито вже написав відповідну заяву. Однак вона поки офіційно не зареєстрована.