Помилка всього світу, – Зеленський про наміри США не відсилати війська у разі агресії Росії

Володимир Зеленський відреагував на заяву Джо Байдена про невведення американських військ в Україну у разі агресії Росії. Український лідер назвав це великою помилкою всього світу.

Як наголосив президент України в інтерв'ю, світ не буде колишнім, якщо станеться війна.

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Володимир Зеленський вкотре наголосив, що агресія Росії торкнеться не лише України, але й всією Європи. На питання про те, чи вважає президент, що США підвели Україну, Зеленський відповів:

З точки зору залишення на самоті, це буде помилка всього світу. Світ не буде колишнім, якщо станеться війна, і Європа точно не буде колишньою.

Також Зеленський підкреслив, що йому важко знайти слова, щоб пояснити американцям, чому Україна важлива.

"Я не ваш президент, тому мені важко знайти відповідні слова. Але я хотів би пояснити, що не має значення, де людина живе, є прості зрозумілі правила та принципи: не можна вбивати людей. Є громадянські правила, правила, які можуть допомогти нам вижити в цьому світі", – зауважив український лідер.

Водночас він додав, що українське питання стосується двох країн, одна з яких атакує іншу – це питання моралі.

Що сказав Байден про розміщення військ в Україні

Раніше Джозеф Байден заявив, що питання введення американських військ в Україну для запобігання ймовірного вторгнення Росії ніколи не стояли на порядку денному.

"Вони (плани вводити війська – 24 канал) ніколи не розглядалися", – сказав Байден у відповідь на питання, чи готові США відправляти війська в Україну у разі російського вторгнення.

Американський лідер зазначив, що на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним попередив його про "руйнівні наслідки для економіки" в разі нападу на Україну. Водночас Байден допустив можливість відправки американських військ до східних країн НАТО, щоб захистити їх від можливої ​​атаки з боку Росії.

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