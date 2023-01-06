Пригожин заявив своїм зекам, що їх вже "помилували": що за цим стоїть насправді – аналіз ISW

Засновник ПВК "Вагнера" заявив, що першу групу російських зеків, які воювали проти України, вже нібито"помилували". Ймовірно, таким чином Пригожин намагається посилити свій вплив та політичну владу.

Про це повідомили в американському Інституті з вивчення війни. Детальніше інформує 24 Канал.

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Пригожин намагається посилити свій вплив

РосЗМІ оприлюднили кадри, на яких Пригожин проводить церемонію для особового складу ПВК "Вагнера" ​​у реабілітаційному центрі в Анапі Краснодарського краю. Під час заходу засновник збройного формування нагороджує колишніх ув'язнених державними медалями та вручає документи про помилування.

Втім, ISW не помітили жодних офіційних російських урядових коментарів, чи справді вагнерівці отримали ці помилування. Ба більше, згідно з кримінальним кодексом помилувати може лише президент. Однак, окремі особи можуть звернутися до нього з таким проханням. Також можливо, що насправді російський суд міг звільнити їх від покарання.

Аналітики наголосили, що, ймовірно, заявами про помилування для зеків ватажок вагнерівців намагається посилити свій вплив та політичну владу.

Ймовірно, Пригожин використовує неоднозначність правового статусу цих колишніх ув'язнених, щоб створити враження, що він достатньо впливовий, аби мати можливість добитися помилування персоналу групи Вагнера,

– зазначили в ISW.

Також аналітики додали, що таким чином засновник ПВК "Вагнера", ймовірно, намагається показати себе центральною фігурою в ультранаціоналістичній провоєнній спільноті.

"Кухар Путіна" намагається заспокоїти вагнерівців

В ISW зазначили, що 22 грудня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що наразі в Україні працює 50 тисяч співробітників ПВК "Вагнера". Зокрема, і 40 000 зеків. Окрім того, Кірбі зазначив, що лише за місяць загинули понад 1000 бойовиків.

Ймовірно, групі Вагнера потрібно поповнити свої сили після великих втрат, переважно серед колишніх ув'язнених. І Пригожин, ймовірно, оприлюднив нібито помилування, щоб посилити кампанію вербування групи Вагнера в російських в'язницях,

– зазначили аналітики.

Окрім того, за допомогою заяв про помилування Пригожин намагається заспокоїти вагнерівців, які вже воюють та сподіваються на обіцяні винагороди. "Пригожин все більше пов'язує свою позицію в російській ультранаціоналістичній провоєнній спільноті зі здатністю групи Вагнера захопити територію і, зокрема, з її наступом на Бахмут", – підсумували в ISW.

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Коротко про "помилування" зеків-вагнерівців