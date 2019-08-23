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      "Поміняти вивіску, аби отримати те ж саме": як Росія відреагувала на незалежність України

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      Як Росія реагувала на незалежність України
      Як Росія реагувала на незалежність України / Фото з відкритих джерел

      Перший Президент України Леонід Кравчук розповів, що до Всеукраїнського референдуму 1991 року жодна країна світу не визнавала Україну, попри оголошення незалежності. Ще менше захоплення було в Росії. Навіть після розпаду СРСР у Москві виношували плани збереження Союзу, а СНД повинно було стати основним інструментом для цього.

      Як розповів екс-міністр МЗС Володимир Огризко журналістам 24 каналу у програмі "Незалежність. Як це було", президент РФ Борис Єльцин запропонував, щоб все те, що визначає незалежність держави, було під спільним контролем, хоча насправді ж, московським.

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      "Це означало, що армія, безпека, зовнішня політика та фінанси – єдині. Єльцин вирішив просто поміняти вивіску, аби отримати те ж саме", – пояснив Огризко.

      Проте навіть після провалу ідеї з СНД кремлівські лідери не відмовились від спроб лишити Україну в орбіті Росії. Леонід Кравчук згадав розмову з першим президентом Росії Борисом Єльциним на цю тему. Перший президент наголосив, що Росія ніколи не ставила питання про те, щоб відпустити Україну у вільне плавання.

      Кравчук та Єльцин
      Борис Єльцин та Леонід Кравчук

      Кравчук також розповів, як колись Єльцин запитав його: "Ви справді вірите, що Україна йтиме своїм шляхом й буде орієнтована на європейські цінності?". Той відповів йому: "Борисе Миколайовичу, ми ж підписали документ, де сказано, що кожен народ сам визначає свою внутрішню та зовнішню політику.

      На це Єльцин сказав: "Ну, це там написано, а скільки ж було в нас спільного в історії." І показав проект документу, який подав на затвердження Держдуми. Один з його пунктів був таким: "Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії", – додав Кравчук.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія День Незалежності Леонід Кравчук
      Джерело: 24 канал
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