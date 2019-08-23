"Сменить вывеску, чтобы получить то же самое": как Россия отреагировала на независимость Украины

Первый Президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что до Всеукраинского референдума 1991 года ни одна страна мира не признавала Украину, несмотря на объявление независимости. Еще меньше восторга было у России. Даже после распада СССР в Москве вынашивали планы сохранения Союза, а СНГ должно было стать основным инструментом для этого.

Как рассказал экс-министр МИД Владимир Огрызко журналистам 24 канала в программе "Независимость. Как это было", президент РФ Борис Ельцин предложил, чтобы все то, что определяет независимость государства, было под общим контролем, хотя на самом же деле, московским.

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"Это означало, что армия, безопасность, внешняя политика и финансы – едины. Ельцин решил просто сменить вывеску, чтобы получить то же самое", – пояснил Огрызко.

Однако даже после провала идеи с СНГ кремлевские лидеры не отказались от попыток оставить Украину в орбите России. Леонид Кравчук вспомнил разговор с первым президентом России Борисом Ельциным на эту тему. Первый президент подчеркнул, что Россия никогда не ставила вопрос о том, чтобы отпустить Украину в свободное плавание.



Борис Ельцин и Леонид Кравчук

Кравчук также рассказал, как когда-то Ельцин спросил его: "Вы действительно верите, что Украина пойдет своим путем и будет ориентирована на европейские ценности?". Тот ответил ему: "Борис Николаевич, мы же подписали документ, где сказано, что каждый народ сам определяет свою внутреннюю и внешнюю политику".

На это Ельцин сказал: "Ну, это там написано, а сколько же было у нас общего в истории". И показал проект документа, который подал на утверждение Госдумы. Один из его пунктов был таким: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России", – добавил Кравчук.

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