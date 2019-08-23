20:21
23 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов
      Вєсті Кремля
      21:47, 22 августа
      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
      Вєсті.UA
      18:55, сегодня
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      "Сменить вывеску, чтобы получить то же самое": как Россия отреагировала на независимость Украины

      406 Читати новину українською
      Как Россия реагировала на независимость Украины
      Как Россия реагировала на независимость Украины / Фото из открытых источников

      Первый Президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что до Всеукраинского референдума 1991 года ни одна страна мира не признавала Украину, несмотря на объявление независимости. Еще меньше восторга было у России. Даже после распада СССР в Москве вынашивали планы сохранения Союза, а СНГ должно было стать основным инструментом для этого.

      Как рассказал экс-министр МИД Владимир Огрызко журналистам 24 канала в программе "Независимость. Как это было", президент РФ Борис Ельцин предложил, чтобы все то, что определяет независимость государства, было под общим контролем, хотя на самом же деле, московским.

      Важно! Россия и Украина договорились об обмене пленными в формате "33 на 33", – СМИ

      "Это означало, что армия, безопасность, внешняя политика и финансы – едины. Ельцин решил просто сменить вывеску, чтобы получить то же самое", – пояснил Огрызко.

      Однако даже после провала идеи с СНГ кремлевские лидеры не отказались от попыток оставить Украину в орбите России. Леонид Кравчук вспомнил разговор с первым президентом России Борисом Ельциным на эту тему. Первый президент подчеркнул, что Россия никогда не ставила вопрос о том, чтобы отпустить Украину в свободное плавание.

      Кравчук та Єльцин
      Борис Ельцин и Леонид Кравчук

      Кравчук также рассказал, как когда-то Ельцин спросил его: "Вы действительно верите, что Украина пойдет своим путем и будет ориентирована на европейские ценности?". Тот ответил ему: "Борис Николаевич, мы же подписали документ, где сказано, что каждый народ сам определяет свою внутреннюю и внешнюю политику".

      На это Ельцин сказал: "Ну, это там написано, а сколько же было у нас общего в истории". И показал проект документа, который подал на утверждение Госдумы. Один из его пунктов был таким: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России", – добавил Кравчук.

      Интересно! О том, как Украина начала свой собственный путь 25 лет назад: интересные факты про референдум 1991-го года – читайте здесь.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      6521
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России День Независимости Леонид Кравчук Украина – Россия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 19:00 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2753
      Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      сегодня , 18:31 Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      Ірина Лаб'як 184
      ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      сегодня , 18:02 ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      Ірина Поліщук 105
      "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      сегодня , 17:01 "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      Юрій Бутусов
      Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      сегодня , 15:04 Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      1630
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук