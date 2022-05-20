Помирати за Путіна в Україні зможуть і пенсіонери: в Думу внесли відповідний законопроєкт

Росія відчуває значний недобір спеціалістів в армії. Поки там не планують запроваджувати відкриту мобілізацію. Але внести зміни до законів, щоб мати змогу укладати контракти й зі старшими людьми.

Відсутність оголошення війни Україні дещо "сковує" дії росіян відносно власного законодавства. Для прикладу, Кремль офіційно не може відправити воювати в Україну строковиків. Хоча таких вже чимало було тут як взято в полон, так і вбито.

Те саме стосується і мобілізації. В Росії її не можуть відкрито оголосити, тому і роблять це приховано, пропонуючи підписувати контракт з російською армією. Навіть короткотермінові.

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Тепер там вирішили позбутися і ще одного обмеження. Мова йде про виключення із закону про військову службу вікового обмеження щодо підписання контракту. Зараз в законі вказано, що росіяни можуть підписувати перший контракт за службу в армії у віці від 18 до 40 років. Для іноземців це обмеження – від 18 до 30 років.

Натомість пропонується це обмеження зняти взагалі. Це мало б дозволити брати на контракт до армії й тих, хто старше 40 років. Аргументують це тим, що в цьому віці є чимало висококваліфікованих спеціалістів, які могли б пригодитися в армії. В першу чергу ті, які мають відповідні цивільні спеціальності, серед яких медичні, інженерні, технічне забезпечення тощо.

Зважаючи, що такі люди будуть підписувати професійний контракт, Кремль буде мати цілком законне право, згідно з російським законодавством, відправити їх на війну проти України. А от чи тут вже їх будуть використовувати за їх цивільною спеціальністю, чи кинуть як "гарматне м'ясо" – це вже не цим контрактникам вирішувати, а їх військовому керівництву.

Проблеми росіян з армією

У Кремлі зняття вікового цензу для контракту в армії пояснюють намаганням наповнити армію кваліфікованими спеціалістами. Але за цим може бути намагання загалом заповнити місця в армії.

Чисельність російської армії – понад 900 тисяч осіб. 200 тисяч з них були відправлені на війну проти України. Але менше ніж за три місяці бойових дій втрати російських окупантів склали понад 28 тисяч осіб вбитими. Скільки з них поранено, а відтак не можуть воювати – достеменно невідомо.

Тож Росії треба знайти спосіб заповнити свою армію новоприбулими. Загальну мобілізацію там не хочуть оголошувати, адже це може призвести до протестів у великих містах. Росіяни хоч і виступають за війну, але самі йти воювати не надто погоджуються. Відтак і триває прихована мобілізація, використання строковиків в бойових діях і навіть залучення найманців з інших країн.

Призов з 16 років для окупованих територій

Варто відзначити, що в Росії поки планують прибрати верхню межу для підписання контракту. Відтак його можуть підписати ті, кому виповнилося 18 років (нижню вікову межу поки не прибирають). Натомість на окупованих територіях для українців російські загарбники приготували зовсім іншу роль. Там вони готуються до мобілізації юнаків з 16 років. І призиватимуть всіх чоловіків до 65 років. Єдиний виняток зробили для чоловіків, в якій І група інвалідності.

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А також вирішили призвати на службу в армію і жінок від 35 до 50 років. Уникнути її можуть лише одинокі матері та ті, хто виховує 3 або більше дітей. Відповідний наказ видано на окупованій Луганщині. На окупованій Донеччині теж до цього готуються, але поки "документально" це не оформили.