З-поміж своїх воєнних цілей ворог частково досягнув лише одну на Донецькому напрямку

ЗСУ зуміли поламати усі плани російських окупантів. Ворог не зумів виконати поставлених цілей та зазнав великих втрат.

Російським окупантам не вдалося швидко захопити Україну, як вони собі планували. Через це вони обрали тактику терористів та почали бомбити мирне населення.

До речі Окупанти проводять перегрупування, щоб не допустити прориву ЗСУ в бік Маріуполя

Ворог досягнув лише однієї цілі

Як повідомив Генштаб ЗСУ, з цілого ряду поставлених перед ними завдань окупнати змогли виконати лише одне на Донецькому напрямку, та й то частково.

Головні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані,

– йдеться у повідоменні.

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