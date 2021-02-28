У Помпеях відкопали вцілілу стародавню колісницю: вражаючі фото й відео

В Італії під час розкопок Помпеїв археологи знайшли церемоніальну колісницю. Чотириколісний транспорт з залізними елементами виявили за стінами античного міста.

Колісниця була оснащена бронзовими прикрасами та мінералізованими дерев'яними рештками. І дивом вціліла до наших часів.

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Стародавню знахідку археологи виявили біля розкішної давньоримської вілли у дворівневому портику, що був з'єднаний з конюшнями.

Цілісність знахідки здивувала науковців, адже свого часу виверження вулкану Везувій обвалило стіни міста, на додачу сучасні злодії неодноразово грабували Помпеї. Однак колісниця перебуває в майже неушкодженому стані.



Археологи розкопали стародавню колісницю / Фото Pompeii Sites

Колісницю могли використовувати для урочистих заходів і парадів

Директор археологічного парку Помпеї розповів, що колісницю могли використовувати не у повсякденному житті чи як сільськогосподарський транспорт, а для урочистих заходів та парадів.

Чотириколісний транспорт, можливо, також використовувався для перевезення наречених до нових будинків.

Колісниця оздоблена еротичними зображеннями персонажів з античної міфології – бога кохання Ероса, сатир і німф.



Еротичні зображення на колісниці / Фото Pompeii Sites

За словами міністра культури Італії Даріо Франческіні, Помпеї продовжують дивувати своїми відкриттями і продовжуватимуть це робити протягом наступних років. Адже археологи ще мають розкопати 20 гектарів стародавнього міста.

"Насамперед це показує, що можна покращити парк, залучити туристів з усього світу та одночасно проводити дослідження й навчання", – відзначив він.

Що відомо про трагедію в Помпеях? У 79 році давньоримське місто Помпеї загинуло внаслідок масштабного виверження вулкану Везувій. Майже всі будівлі й споруди опинилися під тоннами пилу.



Більшість мешканців встигли залишити місто ще до трагедії. З 20 тисяч людей у будівлях та на вулицях загинуло приблизно 2 тисячі осіб.



Зараз на розкопаній частині Помпеїв створено музей просто неба.



Джерело: У 79 році давньоримське місто Помпеї загинуло внаслідок масштабного виверження вулкану Везувій. Майже всі будівлі й споруди опинилися під тоннами пилу.Більшість мешканців встигли залишити місто ще до трагедії. З 20 тисяч людей у будівлях та на вулицях загинуло приблизно 2 тисячі осіб.Зараз на розкопаній частині Помпеїв створено музей просто неба.Джерело: Вікіпедія

Розкопки знищеного міста Помпеї: відео