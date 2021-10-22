Помрете разом зі своїми правами на порозі лікарні, – медик звернувся до антивакцинаторів
22 жовтня 2021 , 00:05
Джерело:24 канал
Лікар Іван Черненко заявив, що загроза COVID-19 реальна, а смертність висока. З огляду на це він звернувся до людей, які протестують проти вакцинації.
Потужну заяву лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районної лікарні, що на Одещині, зробив в ефірі програми "Право на владу".
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Ваші права буде дотримано, але помрете разом ви з ними на порозі лікарні, бо класти вас буде нікуди,
– сказав Іван Черненко.
Вакцинація в Україні
- Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 373 552 людини.
- Із них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, дві дози – 6 743 615 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом – 15 117 165 щеплень проти коронавірусної хвороби.