Помста, яку виношували 8 років: за що Росія рівняє Маріуполь із землею

Маріуполь. Місто, про яке говорять невиправдано мало. Останні 8 років вони було живим підтвердженням брехливості росіян.

Місто контрасту із пеклом

Чистота, порядок, громадські ініціативи, високі зарплати на підприємствах, затишні й смачні кафе і ресторани. Усім своїм виглядом Маріуполь демонстрував кожному, хто має очі, – на українському Донбасі непорівнянно краще, ніж там, де окупант.

Актуально В очах орків "нацисти" живуть у гарних будинках та ходять у театри

У російській окупації – бруд, страх, депресія, незаконні тюрми і концтабір "Ізоляція". А Маріуполь, звільнений страшним "Азовом", квітне. Сьогодні на місто, його мешканців і захисників падають бомби кожних 10 – 15 хвилин.

Терор слабких

Найбільш мобільні змогли евакуюватися з пекла, на яке Росія перетворила головне місто підконтрольного Україні Донбасу. Вдалося втекти тим, хто має авто. Хто міг фізично йти пішки до Бердянська. Насьогодні місто залишили останні іноземні журналісти, які показали світу жахливі свідчення з підвалу лікарні.

Минулої ночі (20 березня – 24 канал) міністерство оборони РФ поставило героїчному Маріуполю ультиматум: здатися до 5 ранку, або. Без уточнень, що саме "або". У мерії послали за кораблем.

Радимо "Великорос" вийшов на історичну арену в Києві – в Києві й зійде з неї

Військові залишилися битися зі злом, бо інших варіантів для них фізично вже давно не існує.

Зовсім молодий, але вже удостоєний звання Героя України Денис Прокопенко, командир "Азова" продовжує тримати позиції в умовах повного оточення з усіма обставинами, що витікають, – зокрема неможливістю надати допомогу своїм пораненим. Щодня майстерності цих хлопців дивуються в усьому світі. Коли з'являється зв'язок, їм вдається передавати відео своїх подвигів.

Але, як сказав сьогодні батько одного із загиблих офіцерів, – якщо тебе засипають з повітря бомбами, це – не війна і не чесний бій. Це – просто масове площадне убивство. Росія рівняє місто із землею. Вона мститься йому за 8 років життя на контрасті з окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Зверніть увагу – грецький дипломат приголомшений звірствами російських окупантів у Маріуполі: дивіться відео