Помстимося за кожного загиблого, повернемо місто, – захисники Маріуполя

Росіяни досі утримують у полоні понад 2 500 відважних захисників Маріуполя. Ворог вірить, що таким чином йому вдасться надовго зберегти місто під своїм контролем.

Рівно 8 років тому неймовірні бійці полку "Азов" звільнили Маріуполь від окупантів та повернули до нього "жовто-синій" прапор. Ворогу вдалося знову окупувати місто, але історія повториться – туди знову повернеться Україна, а тим окупантам, які дивом виживуть, будуть в паніці тікати до Росії.

Читайте також Не годують та знущаються: як чеченці вивозять українців з Маріуполя у фільтраційні табори

Вся країна – це "Азов", який поверне Україну в Маріуполь

У полку "Азов" також згадали про цей видатний день. Після першого звільнення від російських окупантів кожного року у Маріуполі відбувалися святкування на честь цієї перемоги.

Сьогодні Маріуполю не до свята. І нам з ним. Але "Азов" живий. І місто буде жити. Ми помстимося за кожного загиблого. За кожну зруйновану будівлю. За кожну вулицю, яку Росія спаплюжила "освобождєнієм". Путін думає, що "Азов" лишився під уламками "Азовсталі". Але "Азов" тепер – вся країна. "Азов" поверне Маріуполь, – пообіцяли героїні захисники міста.

Наші воїни пообіцяли, що будуть битися до тих пір, доки кожне українське село не буде вільним від росіян.

Героїчна оборона Маріуполя

Про відважну оборону Маріуполя дізнався увесь світ. Нашим героям вдалося довго тримати борону у повній облозі, з обмеженими боєприпасами. З 24 лютого по 20 травня захисники міста писали історію подвигу, аналогів якому не було і не буде.

Останнім рубежем оборони стало підприємство "Азовсталь". Ворог нещадно бомбардував його, скидав заборонені боєприпаси, обстрілював та постійно штурмував, і все, що йому вдавалося – це зазнати нових втрат.

Наші герої виконали наказ командування про збереження життя та склали зброю. На "Азовсталі" не було води, їжі та медикаментів. Зараз більш як 2000 фантастичних героїв перебувають у полоні росіян та чекають на повернення додому.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

У місті дуже складна гуманітарна ситуація, люди живуть в підвалах та змушені працювати з їжу. Окупанти перетворили місто не гетто, в якому намагаються приховати сліди своїх злочинів.

Також відомо, що у Маріуполі панує повна антисанітарія, що загрожує поширенням небезпечних хвороб. Окупанти вже почали полохатися та шукати лікарів.

Дивіться відео до теми – спротив триває: як партизани лякають окупантів у Мелітополі