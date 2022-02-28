Помстився за батьківщину: українець в Іспанії підтопив розкішну яхту російського чиновника

В Іспанії український моряк підтопив розкішну яхту гендиректора "Рособоронекспорту", дізнавшись про потрапляння ракети в будинок у Києві.

Як пишуть ЗМІ, вартість розкішної яхти оцінювалася приблизно о 7 мільйонів євро.

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Відомо, що українець був членом екіпажу яхти "Леді Анастасія" приблизно 10 років. Власником судна є голова "Рособоронекспорту", громадянин Росії Олександр Міхєєв. Згодом іспанським правоохоронцям українець розповів, що власник яхти відповідає за виробництво зброї, з якої атакують його країну.

Коли моряк побачив по телебаченню наслідки влучання російської крилатої ракети в багатоквартирний будинок, де були мирні жителі, його охопила лють. Зрозумівши, що ця крилата ракета вироблена компанією його начальника, а він проживає в Києві в такому самому будинку, він вирішив помститися власнику.

Що відомо про обстріл будинку у районі Жулян Зранку 26 лютого російські війська обстріляли житловий квартал Києва. Окупанти поцілили у будинок у районі Жулян. Як раніше розповіла очевидиця подій, було Зранку 26 лютого російські війська обстріляли житловий квартал Києва. Окупанти поцілили у будинок у районі Жулян. Як раніше розповіла очевидиця подій, було 2 влучання у будинок , під час яких постраждали від чотирьох до п'яти поверхів. У районі 16 – 20 поверху була пожежа, рятувальники її загасили. Людей евакуювали у сусідній будинок.

Як українець підтопив яхту

Опинившись на яхті, українець відкрив один клапан в машинному відділенні і другий в іншому відсіку, де живе екіпаж. Українець закрив паливні клапани і відключив електрику.

Він попросив трьох членів екіпажу покинути корабель, у відповідь почувши, що він "божевільний". Моряк нагадав їм, що вони теж українці і що їхня батьківщина зазнала нападу. Він також сказав їм, що візьме на себе повну відповідальність. Коли приїхала поліція, моряк-українець сказав їм:

Власник цього судна – злочинець, який заробляє на життя продажем зброї, а тепер вони вбивають українців.

Момент влучання ракети в житловий будинок у Києві: дивіться відео