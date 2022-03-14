Понад 1 100 мешканців Луганщини: Укрзалізниця продовжує евакуювати українців
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Укрзалізниця продовжує евакуювати українських жителів до безпечних регіонів або за кордон. Сьогодні вона здійснила ще два евакуаційних рейси.
Так, два потяги Укрзалізниці вже везуть до безпеки понад 1 100 мешканців Луганщини.
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Звідки евакуювали:
- Сєвєродонецька
- Лисичанська
- Рубіжного
- Попасної.
Жінки та діти вже прямують до Ковеля та Львова у теплих вагонах.
Ми навмисне повідомляємо про деякі евакуаційні операції постфактум, щоб не піддати ризику життя пасажирів і поїзних бригад, але зараз можемо видихати,
– заявили в Укрзалізниці.
Також додали, що слід готуватися зустрічати ще одну довгоочікувану групу біженців – з Маріуполя.
Зауважимо, Укрзалізниця від початку збройної агресії Росії евакуювала близько 250 тисяч дітей у безпечні точки України та за кордон. Також перевізник продовжує вивозити вагітних жінок та пацієнтів, які перебувають в реанімаціях чи травматології.