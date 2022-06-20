Понад 1 500 мирних українців зараз перебувають у російському полоні чи в'язницях

Росія продовжує ганебно порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права. Окупанти утримують понад 1 500 мирних українців, як військовополонених, хоче це є порушенням законів.

Про це під час брифінгу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що полонених мирних громадян окупанти утримують в різних містах Росії.

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Статус полонених цивільних не визначений

Ірина Верещук наголосила, що основною проблемою є те, що за міжнародним правом статус цивільних-військовополонених не визначений і, відповідно, немає норм, які передбачають їхній обмін. Причина цього проста – цивільні не можуть бути військовополоненими, однак Росія вкотре демонструє свою зневагу до міжнародного права.

Цивільних ми не можемо обмінювати. У нас понад 1 500 цивільних сьогодні у російських тюрмах: у Ростові, Курську. Вони сидять як військовополонені, хоча не мають бути полоненими. У них немає статусу за гуманітарним міжнародним правом,

– пояснила Верещук.

Міністерка реінтеграції зазначила, що російські окупанти тримають у полоні активістів, волонтерів, журналістів, священників, депутатів місцевих рад, сільських старост тощо.

Скільки українців депортували

Попри юридичні складнощі процесу визволення цивільних з російського полону, 18 червня в межах чергового обміну наша країна визволила 5 громадян. В Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що 4 цивільних потрапили у полон під час боїв на Київщині, з них 3 – під час окупації Гостомеля. Крім того, Україна повернула тіло одного загиблого воїна.

Кількість воєнних злочинів Росії важко підрахувати. Поки одних окупанти утримують у полоні, інших депортують на свою територію.

Ірина Верещук повідомила, що за даними української розвідки окупанти депортували близько 1,2 мільйона наших громадян. З них 240 тисяч дітей. Крім того, російські злочинці незаконно вивезли 2 161 дитину-сироту.

В яких умовах тримають українців у полоні

Достеменно невідомо, в яких саме умовах утримують українців російські окупанти. Однак парамедикиня Юлія Паєвська, більше відома як "Тайра" після визволення з полону коротко розповіла про умови утримання.

Українка перебувала у полоні окупантів з березня. За її словами, умови утримання більше нагадували концтабір. Жодної інформації, в тому числі про родину, полонені отримувати не можуть. Крім того, їм не дають доступу до медичної допомоги. Парамедикиня зазначила, що умови були настільки жахливими, що вона б не здивувалася, якби опинилася у газовій камері.

Про визволення Юлії Паєвської з полону стало відомо 17 червня. Про це під час вечірнього звернення до українців повідомив президент Володимир Зеленський.

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