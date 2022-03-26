Росія у понад 10 разів применшує кількість своїх загиблих, – Лещенко

У Росії вдруге після повномасштабного вторгення в Україну прокоментували свої втрати. Втім, озвучені цифри є значно заниженими.

На цьому наголосив журналіст Сергій Лещенко, який розвінчує фейки російської пропаганди. Він зауважив, що у Москві майже місяць не розповідали про свої втрати, пише 24 канал.

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Росіяни серйозно применшують свої втрати в Україні

Коли на початку березня росіянам повідомили, що загинуло менше, ніж 500 їхніх солдатів, в Україні вже нарахували понад 5 000 ліквідованих окупантів.

Врешті, 25 березня у державі-агресорці вдруге заговорили на цю тему й назвали нову цифру – 1 350. Україна натомість офіційно повідомляє про 16 100 загиблих росіян, тобто у понад 10 разів більше.

Можна лише поспівчувати вдовам та матерям російських військових, які змушені перебувати у невіданні щодо своїх рідних,

– зазначив Лещенко.

Журналіст підкреслив, що Росія приховує правду про кількість своїх військових, які загинули на території України. Адже ця цифра є точно є більшою, ніж 1 300 осіб.

Замовчування втрат серед мобілізованих з Донбасу

Росія не хоче забирати з України тіла загиблих військових. Вони розкладаються й виділяють отруту – є загроза екологічної катастрофи.

Крім цього, Лещенко пояснив, що у державі-агресорці можуть маніпулювати й кількістю загиблих людей, яких на війну кинули з квазіреспублік на Донбасі.

"Вказуючи свою кількість, вони точно не враховують цих людей. Можна лише порадити тим, кого Путін закликає до зброї, не їхати й не шукати тут свою смерть", – додав він.

Лещенко розвінчує нові російські фейки: дивіться відео