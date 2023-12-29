Понад 10 "Шахедів" атакували Львівщину: було загоряння на об'єкті критичної інфраструктури
29 грудня 2023, 06:31Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
Львівська область зранку 29 грудня була під атакою дронів. Ворог запустив понад 10 ударних безпілотників типу "Шахед". Унаслідок атаки сталось загоряння на об'єкті критичної інфраструктури.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, наразі на місцях працюють усі необхідні служби. Деталей щодо влучання мер розголошувати не став.
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"За попередньою інформацією більше 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на об'єкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей", – зазначив Садовий.
За попередніми даними, минулось без жертв та потерпілих.
Раніше мер повідомляв, що у самому Львові зафіксовано два прильоти.
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- Окрім Львова, гучно було у Харкові та Черкасах.
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