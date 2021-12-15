Понад 100 людей опинилися у пастці через пожежу у ТЦ в Гонконзі

У Всесвітньому торговому центрі в Гонконзі спалахнула сильна пожежа. Вона заблокувала у будівлі десятки людей. Офіційно відомо, що постраждали щонайменше 2 людини.

Зауважимо, що мовиться про 38-поверховий Всесвітній торговий центр в районі Козуей-Бей. Займання сталося о 12:37 за місцевим часом, або ж по 6:37 за київським.

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Що саме стало причиною пожежі – наразі невідомо. Пожежники, які прибули на виклик, кваліфікували займання як інцидент третього рівня з п'яти.

Понад 100 людей, які стали заручниками пожежі, вибралися на дах будівлі й чекали на допомогу. Попередньо, рятувальники евакуювали приблизно 20 відвідувачів ТЦ, проте десятки відвідувачів, як і раніше, залишаються у будівлі.

Що відомо про постраждалих

Наразі офіційно повідомляють лише про 2 серйозно постраждалих внаслідок пожежі. Серед них – жінка віком 60 років була госпіталізована через вдихання диму. Водночас ще 3 людини поскаржилися на погане самопочуття.

Яка ситуація всередині ТЦ: дивіться відео

Рятувальники допомагають постраждалим: дивіться відео