Понад 100 поранених щодня: на Харківщині окупанти перетворили школу на шпиталь

На Харківщині російські загарбники перетворили місцеву школу на шпиталь для поранених. Усе це відбувається в місті Ізюм.

Станом на 1 квітня 2022 року піковою точною боротьби у Харківській області стало місто Ізюм, яке наразі перебуває під окупацією ворога.

Варте уваги Росіяни обстрілювали будинки та людей: МВС оприлюднило моторошні фото двох сіл на Київщині

На Херсонщині окупанти перетворили школу на шпиталь

Російські загарбники перетворили школу №10 на шпиталь. Згідно з дописом очільника Міжнародного центру протидії російській пропаганді, кожного дня туди привозять більше сотні поранених. Це бійці з 237 танкового полку, який входить до військової частини 91726 у місті Солоті. Там також є солдати з 752 мотострілецького полку з військової частини 34670, яка розташована у тому ж місті.

Кочевенко додав, що медики окупантів не встигають надавати необхідну допомогу пораненим, а також їм не вистачає медикаментів. За його словами, чимало російських загарбників залишаються без належної допомоги фахівців та помирають.

ЗСУ збили два російських вертольоти: дивитися відео