Понад 100 тисяч людей на Луганщині – без світла

Росіяни безупинно обстрілюють Луганщину. Через це у регіоні знеструмлено 37 населених пунктів.

11 з них знеструмлено частково, 26 – повністю. Про це повідомили у Луганському енергетичному об'єднанні.

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Без світла залишився 100 461 споживач.

Сергій Гайдай спростував фейк про повний контроль окупантів над територією Луганської області. Росіянам лише частково вдалось зайти в Рубіжне та Попасну, бої тривають.

Важливо – Через обстріли окупантів в Рубіжному загинули 2 дітей: