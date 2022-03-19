Понад 100 тисяч людей на Луганщині – без світла
19 березня 2022 , 17:37Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Донбас"
Росіяни безупинно обстрілюють Луганщину. Через це у регіоні знеструмлено 37 населених пунктів.
11 з них знеструмлено частково, 26 – повністю. Про це повідомили у Луганському енергетичному об'єднанні.
До теми Окупанти кажуть людям, що з 31 березня тут будуть рублі, – волонтер про села Луганщини
Без світла залишився 100 461 споживач.
Сергій Гайдай спростував фейк про повний контроль окупантів над територією Луганської області. Росіянам лише частково вдалось зайти в Рубіжне та Попасну, бої тривають.
Важливо – Через обстріли окупантів в Рубіжному загинули 2 дітей: