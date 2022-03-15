Понад 100 тисяч людей та організацій у Британії готові підтримати біженців з України, – Джонсон

Через військову агресію російських окупантів проти України українці продовжують покидати кордони нашої держави. Вони вирушають в інші країни шукати прихистку.

Європейські держави надають всю можливу допомогу біженцям з України. Велика Британія – не виняток! Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що понад 100 тисяч людей та організацій у Британії готові підтримати українців.

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Це фантастично, що понад 100 000 людей та організацій виявили свою зацікавленість у підтримці українців, які тікають від війни за схемою "Дім для України",

– заявив Джонсон.

Він також подякував кожному в країні, хто до цього моменту запропонував свою допомогу українським біженцям.

Зауважимо, за даними Міжнародної організації з міграції, кількість українців, які виїхали з України за 20 днів повномасштабної війни, вже сягнула 3 мільйонів осіб.

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