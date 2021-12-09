Понад 100 українців майже на добу застрягли в аеропорту Мілана: що сталося

Українські мандрівники застрягли в аеропорту італійського Мілана. Їхній авіарейс до Києва відправиться на 15 години пізніше, ніж було заплановано.

Такий неприємний інцидент трапився 8 грудня з пасажирами літака авіакомпанії Wizz Air. Вони мали вилетіти з Італії о 21:30 за місцевим часом.

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Що пасажирам пояснили в аеропорту

Втім, відравлення рейсу раптово перенесли на 13:00 наступного дня. Шоковані пасажири поцікавилися, чому змінили дату та час вильоту. В аеропорту їм пояснили, що це сталося через перепрацювання пілотів. Мовляв, напередодні екіпаж здійснив декілька рейсів із запізненнями: на підготовку літака нібито витрачали більше часу, ніж було відведено.

Власне, саме тому повітряне судно приземлилося у Мілані з відхиленням від графіку. Тож виліт в Україну перенесли, це рішення обґрунтували міркуваннями щодо безпеки.

Українські туристи обурені ситуацією

Туристи з України здивовані, що працівники летовища та авіакомпанії не змогли передбачити такого розвитку подій. Вони не розуміють, чому на рейс до Києва призначили пілотів, які на той момент вже перевищили ліміт годин. "Мовиться навіть не про погодні умови. Падає сніг, але цю умову не ставлять як пріоритетну", – поскаржилася одна із громадянок.



Пасажирами доведеться чекати на виліт 15 годин / Фото ТСН

Така непередбачувана й тривала затримка вильоту зруйнувала плани багатьом українцям. Серед пасажирів, наприклад, є жінка, яка придбала квитки в Україну, щоб відвідати похорон батька. Коли вона дізналася, що рейс затримують майже на добу, то попросила, щоб їй дозволили пересісти на інший. Втім, у відповідь почула відмову. Тепер жінка не знає, чи встигне попрощатися з татом.