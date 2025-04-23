Понад 1000 кілометрів від України: ЗСУ уразили завод з виробництва "Шахедів"
- 23 квітня ЗСУ здійснили вогневе ураження заводу з виробництва безпілотників у Татарстані, розташованого за понад тисячу кілометрів від кордону України.
- Завод має виробничу потужність близько 300 безпілотників на добу. Відомо про пошкодження.
У Генштабі увечері 23 квітня повідомили про влучання по важливій військовій цілі. Уражено завод, де виробляли безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ.
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Що відомо про удар по заводу з виробництва "Шахедів" 23 квітня
Завод розташований у Татарстані, в Єлабузькому районі. ЗСУ влучили по ньому в середу, 23 квітня.
Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА ("Герань-2", типу "Шахед" та інші),
– сказано в дописі.
Виробнича потужність заводу – близько 300 різних БпЛА на добу. Підприємство розташоване на відстані 1054 кілометрів від державного кордону України.
Єлабузький район Татарстану на карті Росії, де міститься завод з виробництва "Шахедів"
"Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюють", – мовиться в повідомленні ГШ.
Там подякували воїнам за влучність і наголосили: удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового об'єкта. Росіяни використовують завод, щоб забезпечувати збройну агресію проти України та терор проти цивільних в Україні.