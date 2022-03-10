Понад 1000 людей, з яких – 100 дітей, врятовані з-під Романівського мосту на Київщині

Правоохоронці розповіли, що з-під Романівського мосту на Київщині вдалося врятувати понад 1000 людей. Серед них – 100 дітей.

У поліції розповіли, що 10 березня вдалося врятувати мирних жителів Ірпеня. Серед них – жінки, діти, люди з інвалідністю.

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​​Понад 1000 людей, з яких 100 дітей, допомогли врятувати з-під Романівського мосту поліцейські Київщини,

– мовиться у повідомленні.

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