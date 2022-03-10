Понад 1000 людей, з яких – 100 дітей, врятовані з-під Романівського мосту на Київщині
10 березня 2022 , 15:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм Нацполіції
Правоохоронці розповіли, що з-під Романівського мосту на Київщині вдалося врятувати понад 1000 людей. Серед них – 100 дітей.
У поліції розповіли, що 10 березня вдалося врятувати мирних жителів Ірпеня. Серед них – жінки, діти, люди з інвалідністю.
Зауважте Столичні рятувальники зустрічають евакуйованих українців з Київщини
Понад 1000 людей, з яких 100 дітей, допомогли врятувати з-під Романівського мосту поліцейські Київщини,
– мовиться у повідомленні.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.
Бомбардування лікарні в Маріуполі були цілеспрямованими: дивіться відео