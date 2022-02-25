Диверсанти на Вінниччині вступили в бій з МВС, – нардеп Гончаренко

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Хмільнику на Вінниччині 25 лютого близько 12:00 диверсанти вступили в бій з МВС.

За словами Гончаренка, диверсанти розставляли мітки для пристрілки. Нелюдів виявили місцеві жителі.

Зауважте Охтирку обстріляли "Ураганами": серед поранених є діти

У Хмільнику Вінницької області о 12 диверсанти вступили в бій з МВС. При затримані стріляли в поліцію. Одна свинособака вбита,

– повідомив Гончаренко.

Він розповів, що двоє диверсантів намагаються втекти. Однак не вдасться, бо їх шукає вся громада.

Як виявити російського диверсанта / Інфографіка 24 каналу

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!