Понад 1,5 мільйона рублів: у Росії суд зобов'язав активістів компенсувати витрати на силовиків

В Омському суді вирішили стягнути з активістів гроші в якості компенсації за понаднормову роботу і витрати на пальне під час протесту 31 січня. Міністерство внутрішніх справ Росії отримає 1 мільйон 598 тисяч рублів.

Співвідповідачами процесу стали колишній співробітник регіонального штабу Олексія Навального Данило Чебикін та активіст Микита Константинов. З рішенням суду вони не погоджуються й планують його оскаржити.

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Суд над активістами у Росії

Адвокатка активістів Анастасія Васильєва під час засідання суду заявляла, що "стягнення державою з громадян компенсації за виконання своїх обов'язків щодо охорони порядку суперечить здоровому глузду".

Як розповіла правозахисниця, позивачі не надали частину запитаних матеріалів. Мовляв, це секретна інформація. В інших документах прізвища поліцейських – заштриховані.

Неможливо було зрозуміти, хто працював на заході і чи існують взагалі ці співробітники насправді,

– резюмувала Васильєва.

На початку судового процесу у російському МВС заявили нібито на акції 31 січня працювало понад 960 співробітників поліції. Однак згодом кількість зменшили до 673 осіб. На суму позову це не вплинуло.

Як зауважила Васильєва, з документів щодо витрати бензину незрозуміло, куди і навіщо їхали ці машини. "Кілька автомобілів, судячи з того, скільки пального вони використовували, повинні були проїхати 31 січня мало не по тисячі кілометрів", – додала вона.

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Крім того, сторона захисту заявила суду про те, що десятки рапортів "були написані однією рукою". Втім клопотання про призначення експертизи почерку суд відхилив.

За що судять Константинова та Чебикіна

Зауважимо, що Микита Константинов на мітингу 31 січня не був. За 3 дні до акції його визнали організатором неузгодженого заходу і засудили на 40 годин обов'язкових робіт.

Його звинуватили в розклеювання чотирьох листівок з анонсом мітингу на околиці Омська.

Активіст Данило Чебикін мітинг не анонсував. На протест на площі в Омську чоловік прийшов 31 січня, де його й затримала поліція. Однак суд визнав Чебикіна організатором акції і відправив під арешт на 7 діб.

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Чебикін заявив, що вважає цю судову справу продовженням політичних репресій. Натомість Константинов пояснив суду, що вчиться в коледжі і підробляє в мережі швидкого харчування, тож на сплату компенсації може витратити десятки років.

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