Понад 15 тисяч мертвих, три кораблі і майже 100 літаків: втрати ворога на 21 березня

21 березня 2022 , 10:41
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія цинічно атакувала Україну 25 днів тому. За майже місяць ЗСУ вже знищили тисячі російських військових і вони продовжують знищувати окупантів. Ворог також втратив сотні одиниць техніки

У ЗСУ підрахували втрати окупантів з 24 лютого по 21 березня. Але дані можуть бути неточними, адже підрахунок складно вести через високу інтенсивність бойових дій.

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Бойові втрати Росії

Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом на 21 березня:

  • особового складу – близько 15 000 осіб,
  • танків – 498 одиниць,
  • літаків – 97 одиниць,
  • гелікоптерів – 121 одиниця,
  • бойових броньованих машин – 1535 одиниць,
  • артилерійських систем – 240 одиниць,
  • РСЗВ – 80 одиниць,
  • засоби ППО – 45 одиниць,
  • автомобільної техніки – 969 одиниць,
  • кораблі / катери – 3 одиниці,
  • цистерн з ПММ – 60 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 одиниці.
  • Спеціальна техніка – 13 одиниць.

До слова, 21 березня ворожі війська з кораблів обстріляли Одесу, через що пошкодили кілька будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Також раніше в акваторії Чорного моря помітили 2 кораблі окупантів.

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Автор: Марія Бондар