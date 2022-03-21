Понад 15 тисяч мертвих, три кораблі і майже 100 літаків: втрати ворога на 21 березня
21 березня 2022 , 10:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія цинічно атакувала Україну 25 днів тому. За майже місяць ЗСУ вже знищили тисячі російських військових і вони продовжують знищувати окупантів. Ворог також втратив сотні одиниць техніки
У ЗСУ підрахували втрати окупантів з 24 лютого по 21 березня. Але дані можуть бути неточними, адже підрахунок складно вести через високу інтенсивність бойових дій.
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Бойові втрати Росії
Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом на 21 березня:
- особового складу – близько 15 000 осіб,
- танків – 498 одиниць,
- літаків – 97 одиниць,
- гелікоптерів – 121 одиниця,
- бойових броньованих машин – 1535 одиниць,
- артилерійських систем – 240 одиниць,
- РСЗВ – 80 одиниць,
- засоби ППО – 45 одиниць,
- автомобільної техніки – 969 одиниць,
- кораблі / катери – 3 одиниці,
- цистерн з ПММ – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 одиниці.
- Спеціальна техніка – 13 одиниць.
До слова, 21 березня ворожі війська з кораблів обстріляли Одесу, через що пошкодили кілька будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Також раніше в акваторії Чорного моря помітили 2 кораблі окупантів.
Важливо: Путін змінив стратегію війни та перейшов до "плану Б", — The Wall Street Journal