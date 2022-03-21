Понад 15 тисяч мертвих, три кораблі і майже 100 літаків: втрати ворога на 21 березня

Росія цинічно атакувала Україну 25 днів тому. За майже місяць ЗСУ вже знищили тисячі російських військових і вони продовжують знищувати окупантів. Ворог також втратив сотні одиниць техніки

У ЗСУ підрахували втрати окупантів з 24 лютого по 21 березня. Але дані можуть бути неточними, адже підрахунок складно вести через високу інтенсивність бойових дій.

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Бойові втрати Росії

Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом на 21 березня:

особового складу – близько 15 000 осіб,

танків – 498 одиниць,

літаків – 97 одиниць,

гелікоптерів – 121 одиниця,

бойових броньованих машин – 1535 одиниць,

артилерійських систем – 240 одиниць,

РСЗВ – 80 одиниць,

засоби ППО – 45 одиниць,

автомобільної техніки – 969 одиниць,

кораблі / катери – 3 одиниці,

цистерн з ПММ – 60 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 одиниці.

Спеціальна техніка – 13 одиниць.

До слова, 21 березня ворожі війська з кораблів обстріляли Одесу, через що пошкодили кілька будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Також раніше в акваторії Чорного моря помітили 2 кораблі окупантів.

Важливо: Путін змінив стратегію війни та перейшов до "плану Б", — The Wall Street Journal