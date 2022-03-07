Понад 1,7 мільйона українців виїхали за кордон через російську агресію
7 березня 2022 , 14:01Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Станом на 7 березня вже понад 1,7 мільйона українців виїхали за кордон, тікаючи від війни. Найбільше людей прибуло до Польщі.
Такі дані надало управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
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Куди найчастіше виїжджали українці
- Понад 1 мільйон – до Польщі.
- 180 тисяч – до Угорщини.
- 128 тисяч – до Словаччини.
- 83 тисячі – до Молдови.
- 79 тисяч – до Румунії.
Близько 183 тисяч українців виїхало в інші європейські держави.
На західних пунктах пропуску – приблизно 5 тисяч легкових авто і 2,1 тисячі людей хочуть перейти кордон пішки. Такі цифри наводить ДСНС на 12:00 7 березня, – йдеться у повідомленні.
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