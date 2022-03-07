Понад 1,7 мільйона українців виїхали за кордон через російську агресію

Станом на 7 березня вже понад 1,7 мільйона українців виїхали за кордон, тікаючи від війни. Найбільше людей прибуло до Польщі.

Такі дані надало управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

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Куди найчастіше виїжджали українці

Понад 1 мільйон – до Польщі.

180 тисяч – до Угорщини.

128 тисяч – до Словаччини.

83 тисячі – до Молдови.

79 тисяч – до Румунії.

Близько 183 тисяч українців виїхало в інші європейські держави.

На західних пунктах пропуску – приблизно 5 тисяч легкових авто і 2,1 тисячі людей хочуть перейти кордон пішки. Такі цифри наводить ДСНС на 12:00 7 березня, – йдеться у повідомленні.

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