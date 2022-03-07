Понад 1,7 мільйона українців виїхали за кордон через російську агресію

7 березня 2022 , 14:01
Читать новость на русском

Джерело:

Верховна Рада

Станом на 7 березня вже понад 1,7 мільйона українців виїхали за кордон, тікаючи від війни. Найбільше людей прибуло до Польщі.

Такі дані надало управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Важливо На вокзалах у Польщі залишають дитячі коляски для українських біженок з дітьми

Куди найчастіше виїжджали українці

  • Понад 1 мільйон – до Польщі.
  • 180 тисяч – до Угорщини.
  • 128 тисяч – до Словаччини.
  • 83 тисячі – до Молдови.
  • 79 тисяч – до Румунії.

Близько 183 тисяч українців виїхало в інші європейські держави.

На західних пунктах пропуску – приблизно 5 тисяч легкових авто і 2,1 тисячі людей хочуть перейти кордон пішки. Такі цифри наводить ДСНС на 12:00 7 березня, – йдеться у повідомленні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Петро Синєокий