Понад 19 тисяч хворих: в Україні значно зросла захворюваність на COVID-19

25 січня 2022 , 08:12
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Джерело:

МОЗ

Станом на 25 січня в Україні впродовж доби зареєстрували 19 118 випадків коронавірусної хвороби. Cеред інфікованих 2 809 дітей та 594 медпрацівники.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 1 507 людей, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 161 людина.

Увага МОЗ прогнозує двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 Україні захворіло 3 889 488 осіб, з них 3 591 201 одужали, померли – 99 443.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

  • м. Київ – 1589;
  • Вінницька область – 1207;
  • Волинська область – 492;
  • Дніпропетровська область – 574;
  • Донецька область – 788;
  • Житомирська область – 269;
  • Закарпатська область – 680;
  • Запорізька область – 462;
  • Івано-Франківська область – 1387;
  • Київська область – 745;
  • Кіровоградська область – 95;
  • Луганська область – 387;
  • Львівська область – 2299;
  • Миколаївська область – 306;
  • Одеська область – 910;
  • Полтавська область – 697;
  • Рівненська область – 809;
  • Сумська область – 809;
  • Тернопільська область – 1164;
  • Харківська область – 1038;
  • Херсонська область – 122;
  • Хмельницька область – 579;
  • Черкаська область – 490;
  • Чернівецька область – 919;
  • Чернігівська область – 301.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Лукашевська