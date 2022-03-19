Понад 200 тисяч українців втекли від війни до Німеччини

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України мільйони мирних жителів втікають від війни у різні країни світу. Зокрема, й до Німеччини.

Так, зараз там зареєстрували 207 742 українських біженців. Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

У Німеччині зареєстрували вже понад 200 тисяч біженців з України

Втім, зазначається, що реєструються лише ті біженці, яких виявила федеральна поліція, наприклад, на австрійсько-баварському кордоні, на вокзалах чи в поїздах.

Це через те, що, як правило, стаціонарного прикордонного контролю на внутрішніх кордонах Євросоюзу немає. До того ж українцям дозволено в'їжджати в країну без візи. Тому прибулих людей може бути значно більше.

Також не зафіксовано, скільки біженців може їхати з Німеччини до друзів чи родичів в інші країни.

За даними ООН, через російсько-українську війну майже 6,5 мільйона громадян були змушені покидати дім у межах України, а 3,3 мільйона виїхали за кордон.