Понад 22 000 вбитих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Збройні Сили розповіли, скільки російські вбивці приблизно втратили з 24 по 26 квітня. Українські захисники ліквідували ще 200 окупантів.

Про це 26 квітня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що наразі дані уточнюють.

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У ЗСУ зазначили, що загарбники мають такі втрати:

22 100 солдатів (+200);

918 танків (+34);

2308 бойових броньованих машин (+50);

416 артилерійських систем (+5);

149 реактивних систем залпового вогню;

69 засобів протиповітряної оборони;

184 літаків (+3);

154 гелікоптерів;

1643 одиниць автомобільної техніки (+77);

8 кораблів;

76 цистерн з паливом;

205 безпілотників (+4);

31 одиниця спецтехніки (+3);

4 пускові установки ОТРК.

​Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!,

– заявили у Генштабі.