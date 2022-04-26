Понад 22 000 вбитих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога
26 квітня 2022 , 10:28Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили розповіли, скільки російські вбивці приблизно втратили з 24 по 26 квітня. Українські захисники ліквідували ще 200 окупантів.
Про це 26 квітня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що наразі дані уточнюють.
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У ЗСУ зазначили, що загарбники мають такі втрати:
- 22 100 солдатів (+200);
- 918 танків (+34);
- 2308 бойових броньованих машин (+50);
- 416 артилерійських систем (+5);
- 149 реактивних систем залпового вогню;
- 69 засобів протиповітряної оборони;
- 184 літаків (+3);
- 154 гелікоптерів;
- 1643 одиниць автомобільної техніки (+77);
- 8 кораблів;
- 76 цистерн з паливом;
- 205 безпілотників (+4);
- 31 одиниця спецтехніки (+3);
- 4 пускові установки ОТРК.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!,
– заявили у Генштабі.
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Українські військові 25 квітня відбили 2 атаки російських вбивць. Вони ліквідували 48 рашистів, танк і бойову машину піхоти. Інша частина загарбників під вогнем відступила на попередні позиції.
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