Понад 300 людей під прицілом: Кравченко розповів нові деталі удару по Київщині

Слідство затримало головного організатора масового заходу зброярів. Внаслідок цілеспрямованого російського удару загинули 10 людей і ще сотня дістали поранення.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Які нові деталі трагедії встановило слідство?

Відомо, що наймолодшому загиблому внаслідок російської атаки було лише 19 років. Ще 100 осіб отримали поранення різних ступенів.

Як встановило слідство, одна з асоціацій зброярів влаштувала масштабний захід за участю військових, посадовців, бізнесу та міжнародних партнерів. У програмі планували показати засоби ППО. Проте подію на понад 300 учасників організували самовільно – без жодних погоджень із військовим командуванням, обласною чи районною військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами.

Як розповіли в ОГП, найближче укриття площею всього 34 квадратні метри розташовувалося за 100 метрів від відкритої локації. При цьому запрошення розсилали за дев'ять днів до події, а точні координати й час оприлюднили за добу. Наразі слідчі з'ясовують, чи посприяла така інформація тому, що ворог дістав змогу спланувати точний удар.

Головного організатора заходу вже затримано та повідомлено про підозру. Оскільки підозрюваний зазнав незначних ушкоджень, він перебуває в лікарні під вартою. Найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід.

Слідчі провели обшуки в офісі асоціації та в домівках ймовірних співучасників. Крім того, правоохоронці дадуть оцінку діям чи бездіяльності посадовців Нацполіції, СБУ, місцевої влади та військового командування, які мали моніторити безпекову ситуацію та реагувати на загрози.

Нагадаємо, на Київщині 25 липня оголосили Днем жалоби вшанування пам'яті загиблих внаслідок російського ракетного удару по Бучанському району, що стався напередодні. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської ОВА Руслан Олійник, по всій території області скасували розважальні заходи та приспустять державні прапори й символіку регіону.