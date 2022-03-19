Понад 300 тисяч українців повернулися на Батьківщину з початку війни, – Держприкордонслужба

Військове вторгнення Росії на територію України сколихнуло увесь світ. Водночас це стало сигналом для тисяч українців повернутися на Батьківщину.

Державна прикордонна служба України оприлюднила актуальні дані щодо ситуації на кордоні.

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Сотні тисяч українців повернулися на Батьківщину

З 24 лютого 2022 року в Україну активно повертаються українці. Загалом з початку повномасштабної агресії Російської Федерації в Україну повернулися більше ніж 317 тисяч наших земляків.

Зокрема, за останню добу кордон з Україною перетнуло приблизно 19 тисяч людей. З них 15 тисяч – це громадяни України (переважно чоловіки), які приїхали задля захисту Батьківщини.

Дякуємо нашими землякам!,

– додали у Держприкордонслужбі.

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