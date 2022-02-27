Понад 3000 вбитих та 200 полонених: втрати окупанта у війні

27 лютого 2022 , 07:56
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ відзвітували про перебіг війни. Українська армія знищила понад 3 тисячі російських військових та ще 200 взяли в полон. Значні втрати і техніки агресора.

У Генштабі навели дані на 3-ій день від початку російської агресії. У ЗСУ наголосили, що окупант знизив темпи наступу, але все ще продовжує спроби розвити успіх на окремих напрямках.

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Втрати окупаційних сил:

  • особового складу понад 3000 осіб та понад 200 – полоненими (інформація уточнюється);
  • літаків – 16 одиниць;
  • вертольотів – 18 одиниць;
  • танків  – 102;
  • ББМ різних типів – понад 540 одиниць;
  • ЗРК БУК – 1;
  • автомобільної техніки понад 20 одиниць.

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Автор: Ірина Пундор