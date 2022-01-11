Понад 300 тисяч євро: ЄСПЛ присудив компенсації заручникам теракту в Беслані

Європейський суд з прав людини призначив грошову компенсацію 39 заручникам теракту в Беслані. Загальна сума виплат – 360 тисяч євро.

Про присудження відповідних компенсацій мовиться на сайті ЄСПЛ, у рішенні суду. Європейський суд з прав людини призначив по 5 та 7 тисяч євро заручникам теракту в школі у 2004 році, які отримали пошкодження середньої тяжкості та тяжкі травми.

Зверніть увагу Вбивство чеченського командира в Берліні: ймовірний офіцер ФСБ не оскаржив довічний вирок

Силовики не змогли запобігти теракту

Водночас сім'ям загиблих присудили 10 тисяч євро за кожного вбитого. Згідно з рішенням ЄСПЛ, російська влада не провела достатньо заходів для запобігання захопленню заручників. Водночас вона мала інформацію про підготовку теракту.

У рішенні суду мовиться, що під час штурму охопленої терористами школи силовики призвели до додаткових жертв серед заручників. Сили спеціального призначення ФСБ застосовували:

вогнемети;

гранатомети;

танки;

величезну кількість стрілецької зброї.

Це не можна вважати "заходом крайньої потреби", відповідні дії суперечили порятунку заручників. Також в ЄСПЛ зазначили, що влада Росії не розслідувала трагедію у належний спосіб.

Читайте також Президент Чехії боїться нових терактів у Європі після виходу військ США з Афганістану

Загалом серед заявників, які отримали компенсації від 5 до 40 тисяч євро – як колишні заручники, так і родичі загиблих дітей.

Теракт у Беслані: коротко

1 вересня 2004 року у школі в Беслані відбулося захоплення заручників. Терористи більш як 2 дні утримували у замінованій будівлі понад 1000 людей.

Внаслідок кривавого теракту та штурму загинули 334 людини, понад половина – діти. Водночас 750 осіб отримали поранення.

Зрештою проти міліціонерів з Інгушетії та Північної Осетії порушили кримінальні справи. Співробітники міліції нібито знали про підготовку теракту, їх звинуватили у недбалості, що завадила запобігти нападу.

Постраждалі внаслідок теракту в Беслані отримали компенсації у розмірі понад 2,9 мільйонів євро ще у 2017 році. Російський уряд спробував оскаржити рішення ЄСПЛ, проте суд залишив його чинним.