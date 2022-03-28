Понад 4 тисячі споживачів залишилися без газу під Харковом після російських обстрілів

АТ "Харківгаз" на своїй сторінці у фейсбук повідомило, що на Харківщині пошкоджено магістральний газопровід.

Згідно з інформацією, внаслідок ворожих обстрілів в одному з передмість Харкова пошкоджено магістральний газопровід Оператора ГТС України.

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Як наслідок, це призвело до припинення газопостачання для понад 4,4 тисячі споживачів.

АТ "Харківгаз" просить клієнтів компанії, яким зранку 28 березня перестав надходити природний газ, самостійно перекрити крани перед газовими приладами у своїх оселях,

– зазначили у дописі.

Відомо, що проведення ремонтних робіт буде залежати від перебігу військових дій в районі пошкодження магістралі.

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