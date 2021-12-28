Понад 40% українців цьогоріч часто відчували стрес
28 грудня 2021 , 18:37Читать новость на русском
Джерело:"Рейтинг"
Упродовж 2021 року понад 40% українців часто відчували стрес. Окрім того, ще 29% опитуваних іноді перебували у стані стресу.
Дані соціологічного дослідження "Рейтингу" свідчать, що ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес. Ще 7% – ніколи.
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Найчастіше про відчуття стресу повідомляли люди з нижчими доходами.
У 2021 році українці відчували любов до інших набагато частіше, аніж любов до себе. Найчастіші емоції – радість, сум та гнів. Набагато рідше українці відчували здивування. Найрідше – страх.
Улюблене дозвілля українців
Найчастіше у вільний час українці:
- переглядали фільми та серіали;
- готували улюблені страви;
- читали чи прослуховували книги;
- ходили у гості.
5 неочікуваних симптомів стресу
Організм сигналізує людині, що рівень стресу перейшов у категорію хронічного. Зокрема, про це свідчать такі симптоми:
- біль у шиї;
- Порушення менструального циклу;
- проблеми з травленням;
- головний біль;
- часті застуди.