Понад 400 осіб незаконно уникнули мобілізації: СБУ затримала 13 корумпованих посадовців

На Харківщині затримали 13 посадовців, які за гроші "списували" чоловіків з військового обліку. З їхньою допомогою понад 400 чоловіків уникнули мобілізації. У злочинців виявили великі суми грошей та безліч підроблених документів.

За даними слідства, схему ухилення від мобілізації вигадав голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Харкова. Він працював разом з 12 спільниками, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

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Отримати довідку і втекти за кордон

Вартість "послуг" становила від 2 до 5 тисяч доларів США. Ухилянти отримували підроблені довідки про інвалідність. Це дозволяло чоловікам списуватися з обліку та виїздити за кордон.

"Клієнти" навіть не приходили до медичної установи, а всю необхідну документацію про фейкову "інвалідність" отримували поштою або через посередників,

– зазначають у відомстві.

Злочинці фальсифікували всю медичну документацію, історію “хвороби”, записи про перебування на стаціонарному лікуванні. Після цього можна було підготувати фіктивне рішення медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності.

За попередніми оцінками, злочинці допомогли уникнути мобілізації понад 400 чоловікам.

Допис у телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора України

Депутат у злочинній групі та вилучені мільйони

Серед спільників підозрюваного його підлеглі, очільники різних медичних установ міста та інші посередники. Один з обвинувачених до того ж обіймає посаду директора Центру первинної медико-санітарної допомоги та є депутатом міської ради на Харківщині.

Правоохоронці провели 89 обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних, а також їх автомобілів. Вони знайшли більш ніж 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень і навіть російські рублі.

Допис Служби безпеки України у телеграмі

Слідчі також вилучили велику кількість особових справ призовників, чорнові записи та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Підозрюваних взяли під варту, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.