Понад 400 вбитих і 800 поранених: свіжа статистика втрат в Україні внаслідок вторгнення Росії

Від початку російського вторгнення в Україну загинули вже понад 400 цивільних осіб, серед них і діти.

Такі дані навели в Організації Об'єднаних Націй від 6 березня.

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Свіжі дані про втрати в Україні серед цивільних

За даними ООН, з початку російського вторгнення з 04:00 ранку 24 лютого до 24:00 6 березня в Україні зареєстровано 1207 жертв серед цивільного населення:

406 убитих,

801 поранений.

Раніше ООН повідомляла про 351 вбитого мирного українця та 707 поранених. В ООН визнають, що реальні цифри значно вищі. Річ у тім, що інформація з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із затримкою. Це стосується, наприклад, Волновахи.

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