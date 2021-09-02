На понад 5 годин: "Укрзалізниця" розповіла, які потяги в країні запізнюються та назвала причини
2 вересня 2021 , 10:06Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Укрзалізниці"
В "Укрзалізниці" розповіли, що потяги запізнюються через погодні умови та технічні перебої. Зокрема мовиться про затримку 10 поїздів.
В компанії запевнили, що це відбулось через погіршення погоди. Зокрема деякі рейси затримуються на понад 5 годин.
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Укрзалізниця попередила про затримку поїздів
Запізнення поїздів відбудеться через погодні умови та технічні перебої:
- №274 Одеса – Чернівці (затримка складає 5 години 10 хвилин);
- №82 Київ – Ужгород (3 години 40 хвилин);
- №136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2 години 10 хвилин);
- №49 Київ – Трускавець (2 години);
- №791 Кременчук – Київ (1 годину 40 хвилин);
- №12 Одеса – Львів (1 годину 10 хвилин);
- №108 Одеса – Ужгород (1 годину);
- №38 Запоріжжя – Київ (1 годину);
- №26 Одеса – Рахів (40 хвилин);
- №11 Львів – Одеса (40 хвилин).
У компанії перепросили за затримки та порадили стежити за оновленням інформації.
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