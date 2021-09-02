На понад 5 годин: "Укрзалізниця" розповіла, які потяги в країні запізнюються та назвала причини

2 вересня 2021 , 10:06
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Джерело:

телеграм "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" розповіли, що потяги запізнюються через погодні умови та технічні перебої. Зокрема мовиться про затримку 10 поїздів.

В компанії запевнили, що це відбулось через погіршення погоди. Зокрема деякі рейси затримуються на понад 5 годин.

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Укрзалізниця попередила про затримку поїздів

Запізнення поїздів відбудеться через погодні умови та технічні перебої:

  • №274 Одеса – Чернівці (затримка складає 5 години 10 хвилин);
  • №82 Київ – Ужгород (3 години 40 хвилин);
  • №136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2 години 10 хвилин);
  • №49 Київ – Трускавець (2 години);
  • №791 Кременчук – Київ (1 годину 40 хвилин);
  • №12 Одеса – Львів (1 годину 10 хвилин);
  • №108 Одеса – Ужгород (1 годину);
  • №38 Запоріжжя – Київ (1 годину);
  • №26 Одеса – Рахів (40 хвилин);
  • №11 Львів – Одеса (40 хвилин).

У компанії перепросили за затримки та порадили стежити за оновленням інформації.

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Автор: Діана Квасневська