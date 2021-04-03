Понад 5 мільйонів доларів готівки та купа коштовностей: що задекларувала Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко у 2020 році отримала понад 462 тисячі депутатської зарплати. Однак, крім цього, вона вказала у своїй декларації значні заощадження готівкою, рахунки у банках, дорогоцінності та кілька авто.

У сім'ї Тимошенко будинок у Козині, площею 588 квадратних метрів та кілька земельних ділянок у тому ж селі під Києвом.

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Машини та доходи

Нардепка зазначила 3 авто , які належать її чоловіку Олександру: Toyota LC 200 2018 року випуску, ГАЗ 1983 року та Audi A 8 2018 року.

, які належать її чоловіку Олександру: Toyota LC 200 2018 року випуску, ГАЗ 1983 року та Audi A 8 2018 року. Крім зарплати, Тимошенко отримала гроші апарату Ради, виділені на виконання депутатських повноважень – 255 тисяч гривень. Її чоловік отримав понад 326 тисяч іноземного доходу. Крім того, родині надійшло майже 150 тисяч гривень із страхових виплат та відсотків у банку.

Її чоловік отримав понад 326 тисяч іноземного доходу. Крім того, родині надійшло майже 150 тисяч гривень із страхових виплат та відсотків у банку. За рік Тимошенко отримала з США 148 мільйонів гривень компенсації від шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011 – 2014 років.

Також Тимошенко задекларувала ТОВ "Леді Ю".

Банківські рахунки та готівка

Готівкою сім'я Тимошенко зберігає 5,4 мільйона доларів , 479 тисяч гривень та 456 тисяч доларів.

, 479 тисяч гривень та 456 тисяч доларів. На банківських рахунках розміщено 54 тисяч гривень, 18 тисяч євро та ще 780 тисяч гривень.

Крім того, політикиня задекларувала чимало коштовностей. Наприклад, 2 чоловічих годинники, декілька наборів сережок з перлинами, кільце з коштовним камінням, підвіска тощо.

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