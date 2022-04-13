Понад 58 тисяч вибухонебезпечних предметів вже знищили в Україні від початку війни

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України піротехніки підрозділів ДСНС знешкодили понад 58 тисяч вибухонебезпечних предметів та 417,4 кілограма вибухової речовини.

Таку інформацію повідомили у ранковому зведенні щодо роботи піротехнічних підрозділів ДСНС на території України.

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За даними ДСНС України протягом останньої доби піротехнічними підрозділи ДСНС залучалися 191 раз. Зокрема, внаслідок робіт служби виявлено, вилучено і знешкоджено 3 480 вибухонебезпечних предметів, серед яких 2 авіаційні бомби. Зазначається, що рятувальники обстежили територію площею 519,3 гектара.

Області, у яких найчастіше працювали піротехнічні підрозділи ДСНС:

Харківська – 2 440;

Миколаївська – 1 080;

Донецька – 287;

Київська – 646;

Сумська – 240.

Всього від початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено понад 58 тис. вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 928 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 7 тис. 768 га,

– повідомили в ДСНС України.

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