Понад 60 убитих окупантів і купа знищеної техніки: на Сході ЗСУ за добу відбили 5 атак ворога

Окупанти продовжують намагатись прорвати українську оборону на Донбасі. За добу 17 квітня бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили цілих 5 ворожих атак.

Унаслідок рішучого спротиву українських сил, окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомили на офіційній сторінці ОТУ "Схід" у фейсбуці.

Головне Удари ЗСУ по ворогу, відсутність гумкоридорів і обстріл Харкова: основне за 53 день війни

Втрати окупантів на Сході за добу 17 квітня

В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" зазначили, що ворог намагається прорвати оборону українських сил на окремих напрямках. Загалом за добу 17 квітня наші захисники на Сході відбили 5 ворожих атак і разом з тим знищили:

особового складу окупантів – 60;

танків – 1;

БМП – 1;

МТЛБ – 2;

артилерійських систем – 3;

артилерійських тягачів – 3;

вертольотів – 1.

Зверніть увагу – Втрати ворога станом на 17 квітня: дивіться відео