Понад 60 убитих окупантів і купа знищеної техніки: на Сході ЗСУ за добу відбили 5 атак ворога
17 квітня 2022 , 22:05Читать новость на русском
Окупанти продовжують намагатись прорвати українську оборону на Донбасі. За добу 17 квітня бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили цілих 5 ворожих атак.
Унаслідок рішучого спротиву українських сил, окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомили на офіційній сторінці ОТУ "Схід" у фейсбуці.
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Втрати окупантів на Сході за добу 17 квітня
В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" зазначили, що ворог намагається прорвати оборону українських сил на окремих напрямках. Загалом за добу 17 квітня наші захисники на Сході відбили 5 ворожих атак і разом з тим знищили:
- особового складу окупантів – 60;
- танків – 1;
- БМП – 1;
- МТЛБ – 2;
- артилерійських систем – 3;
- артилерійських тягачів – 3;
- вертольотів – 1.
Зверніть увагу – Втрати ворога станом на 17 квітня: дивіться відео