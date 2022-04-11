Понад 600 людей: на Луганщині триває евакуація

Російський ворог активізується на Сході України. Через це, аби врятувати якнайбільше жителів областей, проводиться евакуація.

Так, сьогодні з Луганщини евакуювали понад 600 людей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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З Луганщини евакуювали понад 600 людей

В евакуація брала участь патрульна поліція, релігійна організація та волонтери. Їм вдалося вивезти:

65 мешканців Кремінної

20 рубіжан

10 попаснян

з Лисичанська та Сєвєродонецька – 516 осіб

Ризик себе виправдовує, ще більш ніж півтисячі мешканців області у спокої та безпеці прямують до безпечних міст України... Автобуси чекають на Вас щоранку,

– написав Гайдай.

Водночас він додав, що евакуювати гірську громаду поки неможливо, оскільки території обстрілюють. Для них завезено декілька тонн гуманітарної допомоги: їжу, ліки, засоби гігієни.

Як відбувалася евакуація / Фото з телеграму Сергія Гайдая

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