Понад 600 людей: на Луганщині триває евакуація
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Російський ворог активізується на Сході України. Через це, аби врятувати якнайбільше жителів областей, проводиться евакуація.
Так, сьогодні з Луганщини евакуювали понад 600 людей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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З Луганщини евакуювали понад 600 людей
В евакуація брала участь патрульна поліція, релігійна організація та волонтери. Їм вдалося вивезти:
- 65 мешканців Кремінної
- 20 рубіжан
- 10 попаснян
- з Лисичанська та Сєвєродонецька – 516 осіб
Ризик себе виправдовує, ще більш ніж півтисячі мешканців області у спокої та безпеці прямують до безпечних міст України... Автобуси чекають на Вас щоранку,
– написав Гайдай.
Водночас він додав, що евакуювати гірську громаду поки неможливо, оскільки території обстрілюють. Для них завезено декілька тонн гуманітарної допомоги: їжу, ліки, засоби гігієни.
Як відбувалася евакуація / Фото з телеграму Сергія Гайдая
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