Понад 8 годин окупанти обстрілюють Гірську громаду на Луганщині: люди не можуть виїхати

Ворожі війська обстрілюють Гірську громаду на Луганщині вже понад 8 годин. Люди ніяк не можуть евакуюватися.

Окупанти застосовують удари авіації. Про це повідомив голова Луганської ОВА 4 квітня.

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Жителів Гірської громади мали евакуювати ще 3 квітня. Але через постійні ворожі обстріли вивезти їх не вдалося. Евакуацію перенесли на 4 квітня. Ситуація все одно не змінюється вже 8 годин.

Сьогодні вже понад 100 жителів Тошківки та Іванівки в автобусах чекають на безпечну можливість евакуюватись. Та ворог не дає, не дотримуючись режиму тиші, – пише Гайдай.

Тричі за ніч до громади залітали по два літаки. Двічі вороги завдавали ударів по Гірському та Золотому, ще раз – по Попасній. Однак евакуація триває.

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