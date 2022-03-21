Понад 8 тисяч людей врятували гуманітарними коридорами: з них – 3 тисячі маріупольців
21 березня 2022 , 21:31Читать новость на русском
За добу 21 березня гуманітарними коридорами вдалось евакуювати 8057 людей. Серед них було 3007 жителів Маріуполя.
Маріупольців привезли до Запоріжжя, там їм надають допомогу. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
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Звідки евакуювали людей
- З селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивести понад 4 370 людей. До автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто.
- З Бучі і Ворзеля евакуювали 380 людей. Також доставили гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, ліків та одягу.
- З Лисичанська, Сєвєродонецька та Гірського до Бахмута вивезли 300 людей. Крім того, в ці населені пункти привезли понад 200 тонн гуманітарної допомоги.