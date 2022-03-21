Понад 8 тисяч людей врятували гуманітарними коридорами: з них – 3 тисячі маріупольців

21 березня 2022 , 21:31
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За добу 21 березня гуманітарними коридорами вдалось евакуювати 8057 людей. Серед них було 3007 жителів Маріуполя.

Маріупольців привезли до Запоріжжя, там їм надають допомогу. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Звідки евакуювали людей

  • З селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивести понад 4 370 людей. До автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто.
  • З Бучі і Ворзеля евакуювали 380 людей. Також доставили гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, ліків та одягу.
  • З Лисичанська, Сєвєродонецька та Гірського до Бахмута вивезли 300 людей. Крім того, в ці населені пункти привезли понад 200 тонн гуманітарної допомоги.

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Автор: Ольга Музика